В Сосновом Бору задержали поджигателя иномарки

По вине мужчины машина "Джили" частично выгорела.

В Сосновом Бору задержан мужчина, который поджег чужую иномарку 19 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Вечером того дня к стражам правопорядка обратилась 25-летняя девушка, она пожаловалась, что ее автомобиль "Джили", припаркованный у дома №17 по улице 50 лет Октября частично выгорел. Ночью полиция установила подозреваемого в преступлении, им оказался безработный 31-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

Ранее мы писали, что неизвестный спалил две иномарки на проспекте Шаумяна.

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