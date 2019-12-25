Неизвестный спалил две иномарки на проспекте Шаумяна

От пожара пострадали Mercedes и BMW.

В среду, 19 февраля, в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о возгорании автомобиля марки Mercedes. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Пожар произошел возле дома №26 на проспекте Шаумяна. Огонь от Mercedes перекинулся на стоящий рядом BMW. В результате возгорания никто не пострадал. Mercedes выгорел полностью, вторая иномарка пострадала частично.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что произошел поджог. Они увидели, как к Mercedes подошел неизвестный, после чего транспортное средство вспыхнуло.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Ведется расследование. Поджигателя ищет полиция.

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Фото: Piter.TV