Во время квартирного пожара в Купчино погиб мужчина

С огнем боролись 15 человек спасателей и три единицы техники.

В ночь на 17 февраля в двухкомнатной квартире дома №10/1 на улице Олеко Дундича произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило около 03:30. Огонь разгорелся в комнате площадью 16 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пожар в 05:22. С огнем боролись 15 человек личного состава и три единицы техники.

Как стало известно "Фонтанке", при пожаре погиб 55-летний мужчина. Он получил серьезное отравление угарным газом и скончался до приезда скорой. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что из-за пожара в доме на Будапештской эвакуировали 70 человек.

Фото: Piter.TV