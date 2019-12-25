Из-за пожара в доме на Будапештской эвакуировали 70 человек

Известно, что есть пострадавший.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сегодня, 16 февраля, на Будапештской улице в доме №4 произошло возгорание.

На третьем этаже 9-и этажного жилого дома горела квартира. Пострадал мужчина: он отравился смесью дымов.

Сейчас он госпитализирован в НИИ Джанелидзе.

Известно, что из верхних этажей эвакуировано 70 человек. Соседние квартиры не пострадали. Когда газовики и электрики завершат работу, жильцы будут возвращены в свои квартиры.

Ранее мы сообщили, что ночной пожар охватил здание на "Красном треугольнике".

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