Неизвестный устроил поджог грузовик жителя Нового Уренгоя в Сертолово

Рядом обнаружена канистра с бензином. Большегруз принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Днём в четверг, 14 июля, на Индустриальной улице в Сертолово произошло возгорание грузовика. Неподалеку от места происшествия была найдена пустая канистра. Об этом стало известно Piter.TV.

Хозяином большегруза "DAF CF" оказался 32-летний индивидуальный предприниматель из Нового Уренгоя, который ведет бизнес по грузоперевозке.

На место происшествия оперативно выдвинулись пожарные. Машина выгорела дотла, из людей никто не пострадал. Все улики изъяты с места преступления, поджигателей разыскивают.

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Фото: Pexels