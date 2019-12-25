  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестный устроил поджог грузовик жителя Нового Уренгоя в Сертолово
Сегодня, 11:19
121
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестный устроил поджог грузовик жителя Нового Уренгоя в Сертолово

0 0

Рядом обнаружена канистра с бензином. Большегруз принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Днём в четверг, 14 июля, на Индустриальной улице в Сертолово произошло возгорание грузовика. Неподалеку от места происшествия была найдена пустая канистра. Об этом стало известно Piter.TV.

Хозяином большегруза "DAF CF" оказался 32-летний индивидуальный предприниматель из Нового Уренгоя, который ведет бизнес по грузоперевозке. 

На место происшествия оперативно выдвинулись пожарные. Машина выгорела дотла, из людей никто не пострадал. Все улики изъяты с места преступления, поджигателей разыскивают. 

Ранее мы сообщили о том, что тихвинец зарезал соседа из-за громкой музыки.

Фото: Pexels

Теги: криминал, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии