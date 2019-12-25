Тихвинец зарезал соседа из-за громкой музыки

Задержанный оказался судим уже 10 раз.

В четверг, 14 июля, неоднократно судимый мужчина разрезал ножом своего соседа за то, что он громко слушал музыку ночью. Об этом стало известно Piter.TV.

Тело 37-летней жертвы рецидивиста было найдено в одном из городских кварталов. Он скончался до приезда медиков.

Удалось установить, что в момент убийства и задержания подозреваемый был пьян. Его нашли по горячим следам. Как выяснились, 35-летний мужчина был судим уже 10 раз. В список совершенных им преступлений входят хулиганство, причинение тяжкого вреда здоровью, а также кражи, грабеж, проникновение в жилище и неуплата алиментов. Кроме того, преступник пытался укрыться от административного надзора на момент убийства.

Сейчас преступник находится в изоляторе. В него отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый хулиган избил фельдшера на проспекте Солидарности.

Фото: Piter.TV