Задержанного в декабре поджигателя релейного шкафа в Петербурге обвинили в диверсии

Подозреваемый в поджоге релейного шкафа у станции Кондакопшино останется под арестом до мая.

Пушкинский районный суд рассмотрел ходатайство УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, продлив арест подозреваемого в поджоге релейного шкафа у станции Кондакопшино до 4 мая 2024 года. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Северной столицы. При этом дело переквалифицировали с умышленного уничтожения имущества на диверсию.

Напомним, что в апреле прошлого года на перегоне железнодорожных станций Александрово — Верево уроженец Иркутской области поджёг релейный шкаф. По данным следствия, 19-летний молодой человек сделал это по указанию сторонних лиц в интересах террористической организации. Его кураторы использовали псевдонимы "Иван" и "Игорь Струков". За это подозреваемый получил денежное вознаграждение.

Задержать подозреваемого удалось в декабре 2023 года. Тогда ему предъявили обвинение по ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Но суд переквалифицировал дело на ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия). Фигурант полностью признал свою вину.

Ранее Piter.TV сообщал, что 19-летний петербуржец осужден на 8 лет за поджог релейного шкафа на перегоне железнодорожных станций Горелово – Красное Село.

Видео: Telegram/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга