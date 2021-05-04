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Подозреваемого в поджоге храма в Парголово отпустили из здания суда

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Мужчина признает свою вину.

Выборгский районный суд не стал заключать под стражу мужчину, который подозревается в поджоге церкви Василия Великого. Об этом 27 июня сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие настаивало на том, что Виктора Калюжного надо заключать под стражу. По версии истца, 26 июня мужчина облил поверхность здания горючим и поджег. Церковь сильно пострадала. 

Обвинение мужчине пока не предъявляли. Его допросили в качестве подозреваемого. Калюжный полностью признал свою вину. Ранее он рассказал о том, что решил навредить храму после ссоры с женой. Она работает в этой церкви. 

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: арест, поджог, храм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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