Подозреваемого в поджоге храма в Парголово отпустили из здания суда

Мужчина признает свою вину.

Выборгский районный суд не стал заключать под стражу мужчину, который подозревается в поджоге церкви Василия Великого. Об этом 27 июня сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие настаивало на том, что Виктора Калюжного надо заключать под стражу. По версии истца, 26 июня мужчина облил поверхность здания горючим и поджег. Церковь сильно пострадала.

Обвинение мужчине пока не предъявляли. Его допросили в качестве подозреваемого. Калюжный полностью признал свою вину. Ранее он рассказал о том, что решил навредить храму после ссоры с женой. Она работает в этой церкви.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга