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В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге храма святителя Василия Великого

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Мужчина пришел в храм с канистрой с бензином, вылил горючее и поджег здание, а затем скрылся с места происшествия.

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге Храма Святителя Василия Великого в Парголово. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Рано утром 26 июня в храме между местным жителем и его супругой, работающей в этой церкви, произошел конфликт. После ссоры мужчина пришел в храм с канистрой, вылил горючее и поджег здание.

В течение суток подозреваемый был задержан, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Фото: Telegram / Санкт-Петербургская митрополия
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Теги: парголово, поджог, храм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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