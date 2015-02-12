В Приморске выпивший рецидивист поджег две детские коляски

Подозреваемого задержали.

Полицейские задержали поджигателя детских колясок в городе Приморске Ленинградской области.

По данным МВД, 2 декабря в 23:26 в полицию поступило сообщение, о том, что в подъезде дома 3 по Выборгскому шоссе в городе Приморск горят две детские коляски. Прибывшие правоохранители установили, что горели две коляски между первым и вторым этажом 5-этажного дома.

Утром 3 декабря у дома 5 по набережной Лебедева участковым уполномоченным полиции по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый 29-летний местный житель, находящийся в алкогольном опьянении, который из хулиганских побуждений поджег детские коляски.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).

Фото: Piter.tv