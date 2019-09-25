Отсидевшего за изнасилование петербуржца подозревают в поджоге автомобилей на Дальневосточном

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 13 августа, в полицию Невского района поступило сообщение о пожаре, произошедшем у дома 57 на Дальневосточном проспекте. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сгорели два автомобиля.

Вскоре после получения сигнала на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 41-летний местный житель, ранее имевший судимость за изнасилование.

Пожар повредил автомобили Daewoo Nexia и Hyundai Solaris, которые частично обгорели. В настоящее время устанавливается размер причинённого ущерба. Пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что под Гатчиной двое сожгли "Жигули" на глазах у владельца.

Фото: Piter.TV