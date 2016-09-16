Под Гатчиной двое сожгли "Жигули" на глазах у владельца

Пока один удерживал знакомого, второй облил машину бензином и поджег.

Сотрудники полиции задержали в деревне Малое Замостье в Гатчинском районе Ленобласти поджигателей автомобиля. На преступление мужчины пошли из-за внезапно возникшей ссоры со знакомым.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все произошло 8 августа. На загородном участке 46-летнего жителя Петербурга неизвестные подожгли автомобиль ВАЗ-21043 ("Жигули"). Автомобиль полностью выгорел.

Спустя сутки полиция задержала подозреваемых в поджоге авто. Ими оказались 39-летний и 41-летний мужчины, знакомые владельца машины. Установлено, что пока один из злоумышленников удерживал хозяина машины, второй облил ее бензином и поджег. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

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Фото: Piter.TV