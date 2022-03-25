Пьяный мужчина набросился с ножом на мужчину и женщину в Красном Селе

Неадекватного местного жителя уже задержали.

Ночью в Красном Селе было совершено нападение на двух прохожих — мужчину и женщину. На месте преступления оперативно удалось задержать пьяного 35-летнего местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Лениградской области, около 01:00 ночи у дома 63/1 по проспекту Ленина в Красном Селе неадекват с ножом сначала напал на 42-летнюю женщину, но ей удалось вырваться. Подозреваемый на этом не остановился и нанес смертельные ножевые раны 40-летнему мужчине. От полученных ранений последний скончался на месте происшествия, женщина была госпитализирована.

Задержанный был доставлен в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Кингисеппе задержан мужчина, бросивший петарду в 5-летнюю девочку.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Лениградской области