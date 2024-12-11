Петербуржец поджег качели на Бухарестской улице

Обвиняемый признался, что решил похулиганить.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 18-летнего петербуржца, которому вменяют ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Об этом рассказали 13 января в надзорном ведомстве.

Нетрезвый обвиняемый 2 сентября прошлого года поджег трос подвесных качелей, расположенных на детской площадке во дворе дома 86к1 по улице Бухарестской. Когда молодой человек убедился, что пламя достаточно разгорелось, он покинул место преступления.

В результате составные части качелей сильно выгорели. Горожанин причинил бюджету муниципального образования ущерб в размере более 60 тыс. рублей.

Обвиняемый признался, что решил похулиганить. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV