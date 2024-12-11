  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец поджег качели на Бухарестской улице
Сегодня, 10:14
137
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец поджег качели на Бухарестской улице

0 0

Обвиняемый признался, что решил похулиганить.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 18-летнего петербуржца, которому вменяют ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Об этом рассказали 13 января в надзорном ведомстве. 

Нетрезвый обвиняемый 2 сентября прошлого года поджег трос подвесных качелей, расположенных на детской площадке во дворе дома 86к1 по улице Бухарестской. Когда молодой человек убедился, что пламя достаточно разгорелось, он покинул место преступления. 

В результате составные части качелей сильно выгорели. Горожанин причинил бюджету муниципального образования ущерб в размере более 60 тыс. рублей. 

Обвиняемый признался, что решил похулиганить. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: на Пахомовской улице сгорела детская коляска. 

Фото: Piter.TV

Теги: бухарестская улица, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии