Прокуратура передала суду дело о поджоге иномарки на Литейном проспекте

Обвинительное заключение ведомство утвердило спустя год и 9 месяцев.

Прокуратура Петербурга направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в поджоге автомобиля на Литейном проспекте. Инцидент произошел 30 июня 2020-го года, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый и его соучастник облили бензином и подожгли автомобиль "Mercedes-Benz". Машина была припаркована у дома №59 на Литейном проспекте. Иномарка была уничтожена. Кроме того, огонь перекинулся на два соседних автомобиля.

Прокуратура утвердила обвинение по статье "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога, группой лиц по предварительному сговору". Фигурантом стал 47-летний петербуржец. Дело рассмотрит Куйбышевский районный суд.

Дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что вандал поджег памятник защитникам Ленинграда и сослался на приказ Сталина.

Видео: прокуратура Петербурга