25-летний квартиросъемщик может быть причастен к поджогу квартиры в Кудрово

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали квартиросъемщика по подозрению в поджоге арендуемой квартиры в Кудрово. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 22 июля в полицию поступило сообщение о пожаре в доме 2 на Английской улице в Кудрово. Горела одна из квартир на 6 этаже. Из дома эвакуировали 20 человек, пострадавших нет. Квартира выгорела полностью.

Позднее в полицию обратилась хозяйка сгоревшей квартиры с заявлением о том, что к поджогу причастен её 25-летний квартиросъемщик.

Молодой человек был задержан сотрудниками спецполка полиции недалеко от места происшествия и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестные подожгли частный медцентр на улице Стасовой.

Фото: Piter.TV