Подземный пешеходный переход в районе Лахта Центра построит АО "Трест"

Строительство перехода запланировано в два этапа.

АО "Трест" займется строительством подземного пешеходного перехода в районе МФК "Лахта Центр" (Этап 1). Соответствующий государственный контракт на сумму 1,28 млрд руб. заключен с генеральной подрядной организацией 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Подземный пешеходный переход обеспечит возможность безопасного движения пешеходов между МФК "Лахта Центр", железнодорожной станцией "Новая Лахта", проектируемыми объектами транспортной инфраструктуры, остановками общественного транспорта и перспективной станцией метрополитена "Лахта".

Строительство перехода запланировано в два этапа: первый этап будет реализован в срок не позднее 15 ноября 2023 года. В этот период запланировано строительство перехода с блоком встроенных служебных помещений и устройством пяти лестничных сходов.

Реализация второго этапа запланирована после строительства транспортной развязки с перспективной магистралью М-32.

Ранее компания "Газпром" представила концепцию проекта "Лахта Центр 2".

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