К 2028 году в Петербурге построят 2 подземных тоннеля

Санкт-Петербург возобновил строительство транспортных тоннелей. На прошлой неделе был опубликован документ, касающийся подготовки проекта планировки территории для размещения нового тоннеля, который пройдет под ЗСД и железнодорожными путями. По информации издания "Деловой Петербург", тоннель соединит Бассейную улицу с проспектом Народного Ополчения.

Сооружение будет иметь от четырех до шести полос движения, а проект планируется завершить к февралю 2027 года. Кроме того, городские власти приняли решение о строительстве еще одного крупного тоннеля в центре города — под Московским вокзалом. Его возведение намечено на 2028 год.

Последний раз тоннель в черте города был открыт в 2019 году в составе трассы М-11.

