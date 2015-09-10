Первый в России подводный коллектор для сбора углеводородов разработан в Петербурге

Устройство рассчитано на глубину до 500 метров и срок службы 30 лет.

Специалисты Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" представили на международной выставке судостроения "Нева-2025" первый в России опытный образец подводного коллектора (манифольда) для сбора углеводородов. Проект реализован при поддержке Минпромторга РФ в рамках опытно-конструкторских работ.

Манифольд — это приемно-распределительный коллектор, который собирает пластовый флюид с нескольких скважин и объединяет их в единую систему. В России такие устройства ранее не производились. Сваи сначала погружаются с судна обеспечения на дно, углубляются под собственным весом, затем с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата поочередно создается вакуум и они заглубляются на необходимую отметку Алексей Папин, инженер бюро "Малахит"

Устройство предназначено для добычи нефти и газа с морского дна и транспортировки сырья на береговые сооружения. Глубина установки достигает 500 метров, срок службы — 30 лет. Для монтажа используется донное опорное основание на сваях, которое погружается с помощью телеуправляемого подводного аппарата, пишет ТАСС.

Опытный образец полностью собран на Ижорских заводах в Санкт-Петербурге. В процессе создания были отработаны технологии сварки, сборки и кооперации с предприятиями-партнерами. Ожидается, что серийное производство манифольдов снизит зависимость России от зарубежных поставок в нефтегазовой отрасли.

Фото: Telegram / ОСК | СПМБМ Малахит