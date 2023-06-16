Скоростные пассажирские суда "Котлин" представят на выставке "Нева-2025" в Петербурге

Уникальное судно, курсирующее по маршруту Санкт-Петербург — Остров фортов, стало одним из символов городского туризма.

На международной выставке "Нева-2025", которая пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 сентября, Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) представит модель скоростного пассажирского катамарана проекта 04580 "Котлин". Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Катамараны "Котлин", курсирующие между Санкт-Петербургом и Островом фортов, уже стали одними из самых узнаваемых судов в туристической инфраструктуре города. Их уникальность заключается в сочетании качеств речного судна с низким волнообразованием и прибрежного судна с повышенной мореходностью.

Судостроительный проект вышел в финал национальной премии "Морской Олимп", что подтверждает его технологическую и инновационную значимость. Катамараны строятся на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) для оператора — компании "Нева Тревел".

На выставке "Нева-2025" гости и участники смогут детально ознакомиться с моделью судна, оценить его конструктивные особенности и перспективы использования в пассажирских перевозках. Мероприятие станет важной площадкой для демонстрации достижений российского судостроения.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Ласточки" и "Рускеальский экспресс" перевезли более 350 тыс. туристов из Петербурга в Карелию.

Фото: пресс-служба правительства Петербурга