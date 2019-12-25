В выставке "Нева-2025" примут участие 700 компаний и десятки тыс. посетителей

В Петербурге стартует крупнейшая судостроительная выставка страны.

В Петербурге с 23 по 26 сентября пройдёт 18-я Международная выставка и конференция "Нева-2025", посвящённая гражданскому судостроению, судоходству и развитию портовой инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.

На площадке ожидают более 700 экспонентов и свыше 35 тыс. участников, включая делегатов и специалистов отрасли. В программе — пленарное заседание, более 30 конференций, круглых столов и рабочих встреч, где обсудят развитие морской и речной отрасли, расширение мер господдержки и вопросы импортозамещения.

Также акцент сделают на техническом перевооружении отечественных мощностей, строительстве ледокольного флота для Северного морского пути, формировании мультимодальных хабов и развитии международных транспортных коридоров. В числе тем также кадровая политика: к 2030 году предприятиям потребуется более 80 тыс. новых специалистов.

Ранее стало известно о вкладе делового туризма в бюджет Петербурга

Фото: Piter.TV