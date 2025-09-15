Стало известно о вкладе делового туризма в бюджет Петербурга

Поскольку в Москве временно закрыт "Экспоцентр", а ВДНХ проходит реконструкцию, в столице возникает дефицит выставочных площадок.

Сергей Воронков, генеральный директор компании "ЭкспоФорум-Интернэшнл" и президент Российского союза выставок и ярмарок, рассказал "Петербургскому дневнику" о перемещении столичных проектов в Северную столицу и влиянии делового туризма на экономику города.

Рассказывая о ожиданиях от осеннего выставочного сезона в "Экспофоруме", Воронков сказал, что сезон обещает быть чрезвычайно активным. Количество мероприятий и посетителей в "Экспофоруме" может возрасти на двадцать процентов по сравнению с прошлым годом.

Говоря о причинах роста, он указал, что Петербург постепенно превращается в главную площадку для конференций и выставок. Уже несколько лет подряд город превосходит Москву по числу официально зарегистрированных конгрессов. Поскольку в Москве временно закрыт "Экспоцентр", а ВДНХ проходит реконструкцию, возникает дефицит выставочных площадок. В поисках путей расширения многие крупные московские проекты обращаются к "Экспофоруму", известному как современный комплекс с богатым опытом проведения значимых международных мероприятий.

Самым крупным проектом, который перебазируется из Москвы в Петербург, станет Международная промышленная выставка "МеталлЭкспо". Она пройдёт в ноябре, задействует все доступные площади "Экспофорума" и привлечёт более тридцати тысяч гостей из тридцати пяти стран. Другим событием станет Международная выставка-форум спецтехники, коммерческого транспорта и оборудования Eurasian Construction Technology, проходящая вместе с возрождённой знаменитой выставкой "Авто+Автомеханика". Она ожидает около ста пятидесяти тысяч зрителей и участников из десяти стран.

Прошедший в апреле Всероссийский форум-выставка "Госзаказ" в "Экспофоруме" собрал те же показатели, что и ранее в Москве: площадь экспозиции, количество участников и посетителей равнялось десятитысячному рубежу, а число докладчиков составило более трёхсот пятидесяти, став абсолютным рекордом.

В ближайшее время и в следующем году в "Экспофоруме" запланировано размещение десяти московских выставок, включая крупную Международную выставку автозапчастей и оборудования MIMS Automobility.

Размышляя о масштабах больших проектов, традиционно проводимых осенью в "Экспофоруме", Воронков упомянул ключевой проект компании — октябрьский Петербургский международный газовый форум, одно из важнейших отраслевых мероприятий в мире. Он ожидается собрать более тридцати пяти тысяч участников из более чем пятидесяти стран и пятьсот экспонентов из тридцати пяти регионов России, Беларуси, Китая, Турции и Ирана. Программа форума предусматривает более ста десяти мероприятий, некоторые из которых пройдут впервые в "Лахта центре".

Ещё одно крупное мероприятие международного масштаба — сентябрьская Международная судостроительная выставка "Нева". В мероприятии примут участие тридцать пять тысяч посетителей, шестьсот экспонентов и представители из тридцати стран. Совместно с этой выставкой состоятся Международный рыбопромышленный форум и выставка SEAFOOD EXPO RUSSIA, собирающие более двадцати тысяч участников из семидесяти шести стран и четырёх сотен компаний.

Осенью в "Экспофоруме" пройдёт Международный форум-выставка "Российский промышленник", собравший более семнадцати тысяч участников из тридцати стран и более двухсот экспонентов из России, Китая, Индии, Ирана, Турции, Белоруссии и Казахстана. Форум пройдет параллельно с Международным муниципальным форумом стран БРИКС+, основной темой которого станут международные партнёрства и промышленная кооперация. Планируются диалоги с партнёрами из СНГ, Латинской Америки, Китая, Индии, Ирана, Объединённых Арабских Эмиратов, Индонезии и других стран.

Отвечая на вопрос о пользе выставок в "Экспофоруме" для экономики Петербурга помимо самих мероприятий, Воронков заметил, что за десятилетие существования "Экспофорум" превратился в важный центр принятия стратегических решений, подписания договоров, меняющих облик Петербурга, России и мира. Благодаря комплексу формируется контур будущего.

Примерно треть календарного года отводится на организацию мероприятий государственного значения, таких как Петербургский международный экономический форум, Петербургский международный юридический форум, саммит "Россия-Африка", встречи высокопоставленных представителей, курирующих вопросы безопасности, и другие проекты.

Мероприятия в "Экспофоруме" обеспечивают восемьдесят процентов делового потока в Северной столице. Появление конгрессно-выставочного центра сделало деловой туризм источником половины всех бюджетных поступлений от гостиничной инфраструктуры.

Ежегодно в "Экспофоруме" заключаются контракты на сумму семь триллионов рублей, из которых полтора триллиона непосредственно связаны с экономикой Петербурга, что составляет двенадцать процентов от валового регионального продукта города. Компании группы "Экспофорум" вносят в городской бюджет более трёхсот миллионов рублей налоговых платежей.

Рассуждая о преимуществах развития именно делового туризма в Петербурге, Воронков выразил уверенность, что организовать успешное деловое мероприятие проще и экономически выгоднее, нежели возводить или содержать дорогостоящие культурные объекты. Такие мероприятия осуществляются на коммерческой основе, способствуют созданию новых рабочих мест и приносят прибыль городу и индустрии гостеприимства, оживляя её в месяцы низкого туристического сезона.

Отмечая мировую практику, Воронков обратил внимание, что в мировом туризме шестьдесят процентов составляют деловые путешествия, которые заполняют от пятидесяти пяти до шестидесяти процентов номеров отелей. В России пока эта доля не превышает пятнадцать процентов, что открывает огромные перспективы для дальнейшего роста.

Переходя к обсуждению стратегических задач, стоящих перед конгрессно-выставочной отраслью, Воронков указал, что лидеры стремятся к активному развитию этой сферы. Показательным примером служит Китай, который буквально с нуля построил огромную инфраструктуру и занял первое место в мире по объёму выставочных площадей, обойдя даже США и Германию. Аналогичные тенденции наблюдаются и в экономике, где Китай вскоре выйдет на ведущую позицию.

Российская стратегия развития конгрессно-выставочной отрасли предполагает увеличить объём рынка до трёхсот миллиардов рублей к 2030 году и построить триста тысяч квадратных метров выставочных площадей. Один из приоритетов стратегии — развитие региональных центров. Каждому городу с населением более пятисот тысяч человек должно соответствовать собственное пространство для проведения конгрессов и выставок. Пока же не все миллионники обладают подобными возможностями. Российским союзом выставок и ярмарок совместно с Газпромбанком разработан проект типового центра на основе государственно-частного партнерства.

Восьмидесяти процентам всей экономической активности в России принадлежит Москве, что создаёт дисбаланс. Задача состоит в формировании пяти-шести независимых экономических центров, что обеспечит значительный толчок для экономического и социального развития страны и регионов.

Фото: Предоставлено "ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ"