Новую дорогу построят в Кронштадте

Здесь будут реконструированы и построены 11,5 километров дорог.

В рамках ПМЭФ-2023 на острове Котлин прошла церемония закладки памятной капсулы в будущую опору реконструируемой путепроводной развязки Комплекса защитных сооружений (КЗС) и Кронштадтского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Здесь будут реконструированы и построены 11,5 километров дорог – это шесть проектов. Обновленная развязка будет построена по схеме "клеверный лист". Проектом предусмотрено 10 съездов и два новых путепровода. На одном из них появится выделенная полоса для общественного транспорта. Здесь же появится надземный пешеходный переход, приспособленный для маломобильных граждан. Существующий путепровод демонтируют, поскольку он исчерпал запас своей пропускной способности.

В период проведения работ движение общественного транспорта на реконструируемом участке продолжится в штатном режиме, долговременного перекрытия движения не планируется.

Также на областной части продолжения Пискаревского проспекта началась стройка временного подъезда для обустройства моста через Охту. Общая протяженность областной части обхода составляет порядка 6,5 километров. Он включает в себя новый мост через Охту и примыкает к Токсовскому шоссе в районе Кузьмолово.

Фото: Смольный