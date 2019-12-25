Ленобласть готовит территорию для обхода Мурино

От леса очистили уже более 3 километров.

На областной части продолжения Пискаревского проспекта началась стройка временного подъезда для обустройства моста через Охту. Стройка обхода идет в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали в администрации Ленинградской области.

Территория, предусмотренная под строительство трассы уже практически наполовину (более трех километров) очищена от леса. Общая протяженность областной части обхода составляет порядка 6,5 километров. Он включает в себя новый мост через Охту и примыкает к Токсовскому шоссе в районе Кузьмолово.

Обход уберет пробку на Токсовском шоссе в Мурино за счет вывода транзитного транспорта и обеспечит новый выезд из восточного Мурино и Нового Девяткино. Срок строительства трассы рассчитан до конца 2026 года.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на проведение инженерных изысканий, разработку проектной документации и проведению капремонта участка Муринской дороги в Красногвардейском районе.

Фото: администрация Ленобласти