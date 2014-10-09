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На ремонт участка Муринской дороги готовы направить 472 млн рублей
Сегодня, 14:47
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На ремонт участка Муринской дороги готовы направить 472 млн рублей

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Закончить работы нужно до конца 2025 года.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на проведение инженерных изысканий, разработку проектной документации и проведению капремонта участка Муринской дороги в Красногвардейском районе. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 472,3 млн рублей.

Исполнителю поручат привести в порядок участок от Пейзажной улицы до Васнецовского проспекта за счёт городской казны. Заказчиком работ выступила Дирекция транспортного строительства. Закончить работы нужно до конца 2025 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 29 июня.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга готовы выделить почти 1 млрд рублей на закупку новых уличных камер.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: муринская дорога, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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