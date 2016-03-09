Власти Петербурга готовы выделить почти 1 млрд рублей на закупку новых уличных камер

Согласно данным комитета по информатизации и связи Петербурга, сейчас в городе функционируют 990 автоматических комплексов видеофиксации нарушений ПДД.

СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр" (ГМЦ) объявил несколько тендеров на установку 150-ти камер с функцией распознавания номеров на городских трассах. Судя по данным портала ЕИС, начальная цена контракта составляет150 млн рублей.

Согласно данным комитета по информатизации и связи Петербурга, сейчас в городе функционируют 990 автоматических комплексов видеофиксации нарушений ПДД. До конца декабря их число планируют увеличить более чем до 1,2 тыс. Подрядчику предстоит установить оборудование и вести его обслуживание до конца 2025 года.

Также заказчик намерен установить комплексы фотовидеофиксации на 7-ми перекрёстках в Центральном районе. Эту инициативу оценивают в 155 млн рублей. Кроме того, 100 камер появятся в Московском парке Победы, 79 − в Южно–Приморском парке. На эти нужды предусмотрено109,6 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт поликлиники в Калининском районе оценили в 280,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV