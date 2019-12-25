Ремонт поликлиники в Калининском районе оценили в 280,5 млн рублей

Завершить работы необходимо до 20 декабря 2023 года.

Комитет по госзаказу Северной столицы объявил тендер на проведение капремонта здания городской поликлиники №112. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 280,5 млн рублей.

Учреждение расположено в доме №24 к1А на улице Академика Байкова. Подрядчику поручат выполнить некапитальную перепланировку и отделочные работы. Также он отремонтирует инженерные коммуникации, системы вентиляции и кондиционирования. Завершить работы необходимо до 20 декабря 2023 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 23 июня.

Ранее мы сообщили о том, что обслуживанием камер фиксации нарушений ПДД в Петербурге займётся самарская компания.

Фото: Piter.TV