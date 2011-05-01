Выставка "НЕВА 2025" состоится в "Экспофоркме" в конце сентября

Особое внимание будет уделено развитию Северного морского пути, строительству ледоколов, внедрению инновационных технологий и реализации проектов на шельфе.

С 23 по 26 сентября 2025 года в КВЦ "Экспофорум" пройдет 18-я Международная выставка и конференция "НЕВА 2025" — ключевое событие в области гражданского судостроения, судоходства и освоения океанских просторов и шельфов.

На "НЕВА 2025" будут представлены свыше 700 экспонатов, а также соберется более 35 тысяч специалистов. В рамках деловой программы запланированы пленарные заседания и более 30 круглых столов, конференций и рабочих встреч.

В центре обсуждения окажутся меры поддержки судостроительной отрасли, импортозамещение оборудования для судов, обновление флота, развитие судоремонта, создание мультимодальных хабов и новых транспортных коридоров, а также вопросы кадровой политики.

Особое внимание будет уделено развитию Северного морского пути, строительству ледоколов, внедрению инновационных технологий и реализации проектов на шельфе. Эксперты обсудят актуальные задачи, стоящие перед судостроением в условиях новых геополитических реалий, а также стратегию развития отрасли до 2035 года.

Фото: сайт выставки "НЕВА"