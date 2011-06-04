ОСК намерена достроить круизный лайнер "Владимир Жириновский" до конца года

Сейчас строительство судна ведется на предприятии "Лотос" Астраханского завода Южного центра судостроения и судоремонта.

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) планирует завершить постройку четырёхпалубного круизного лайнера "Владимир Жириновский" на Северо-Западной верфи в нынешнем году, однако генеральный директор корпорации Андрей Пучков выразил осторожность на международном форуме "Нева-2025", предположив, что строительство может занять дополнительное время и перейти на 2026-й год.

Андрей Пучков подчеркнул, что хотя намерение сдать корабль в срок присутствует, существует значительная вероятность затягивания сроков. Также он указал, что исходя из габаритов и технологических особенностей, корабли проекта "Карелия" выглядят наиболее перспективными как с точки зрения востребованности, так и с позиций технического совершенства.

Сейчас строительство судна "Владимир Жириновский" ведется на предприятии "Лотос" Астраханского завода Южного центра судостроения и судоремонта. Недавно было решено перевезти корпус корабля в Санкт-Петербург, где пройдут завершающие стадии сборки и испытания судна.

Ранее мы сообщили о том, что "Адмиралтейские верфи" частично перенесут из центра Петербурга на новые площадки.

Фото: Южный центр судостроения и судоремонта