Деревню Тихвинского района подтопило

Эвакуировали 11 человек.

Деревню Середка, находящуюся в Тихвинском районе, подтопило. Об этом 2 февраля рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На помощь к местным жителям прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Подтопление произошло в связи с повышением уровня воды в Паше.

Эвакуировали 11 человек, среди которых – ребенок. Людей направили в безопасное место, откуда они отправились к родственникам и знакомым.

Ранее на Piter.TV: на перекрестке у Ледового дворца прорвало трубу.

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти