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Деревню Тихвинского района подтопило

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Эвакуировали 11 человек.

Деревню Середка, находящуюся в Тихвинском районе, подтопило. Об этом 2 февраля рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

На помощь к местным жителям прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Подтопление произошло в связи с повышением уровня воды в Паше.

Эвакуировали 11 человек, среди которых – ребенок. Людей направили в безопасное место, откуда они отправились к родственникам и знакомым.

Ранее на Piter.TV: на перекрестке у Ледового дворца прорвало трубу. 

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: подтопление, тихвинский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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