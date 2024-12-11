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На перекрестке у Ледового дворца прорвало трубу

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Инцидент произошел прямо на дороге, что вызвало затруднения в движении транспорта.

Рабочее утро 14 января в Невском районе Петербурга началось с аварии на трубопроводе горячего водоснабжения. Инцидент произошел прямо на дороге, что вызвало затруднения в движении транспорта.

На перекрестке проспекта Пятилеток и улицы Ворошилова произошла авария на водопроводе. там прорвало трубу с горячей водой, передает Telegram-канал "Мегаполис".

К 08:47 утра аварийные службы еще не прибыли на место происшествия. Очевидцы отмечают, что из-за аварии осложнилось дорожное движение. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в столовой школы на Московском проспекте произошел потоп.

Фото и видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: прорыв трубы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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