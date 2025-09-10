  1. Главная
Сегодня, 10:58
Фасад Музея театрального и музыкального искусства украсят световые инсталляции балерин

Проект приурочен к открытию выставки "Пьер и Сильфиды".

В Петербурге фасад Музея театрального и музыкального искусства на улице Зодчего Росси украсят световые инсталляции балерин Анны Павловой и Гилен Тесмар. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике 10 сентября. 

Проект приурочен к открытию выставки "Пьер и Сильфиды", которая посвящена творчеству французского хореографа Пьера Лакотта. Экспозиция будет доступна с 11 сентября по 5 апреля 2026 года. 

Оборудование для инсталляции интегрировано в единую систему освещения Северной столицы. 

Ранее на Piter.TV: особняк на Литейном проспекте с некрасовским "парадным подъездом" оформят художественной подсветкой. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

