В Петербурге 9 августа зажгутся "Лучи Победы"

А подсветка Троицкого моста будет включена в особом режиме.

К 80-летию со дня окончания Ленинградской битвы в особом режиме будет включена подсветка Троицкого моста и зажгутся "Лучи Победы". Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

Пролеты моста будут подсвечены оливковым, а опоры – зелёным цветом в знак памяти о подвиге защитников Ленинграда и безмерной благодарности героям за мирное небо. Оливковый цвет символизирует Победу, зеленый – цвет жизни. Эти же цвета нанесены на колодке медали "За оборону Ленинграда".

Памятная подсветка включится 9 августа в 21:25 и отключится 10 августа в 4:25.

В Московском районе над Монументом героическим защитникам Ленинграда зажгутся "Лучи Победы". Лучи прожекторов будут светить с крыш двух высотных зданий при въезде на Московский проспект со стороны Пулковского шоссе. В годы войны Московский проспект служил фронтовой дорогой, по нему двигались дивизии народного ополчения и техника.

Ранее Дрозденко поздравил жителей региона с Днем окончания Ленинградской битвы.

Фото: Комитет по энергетике