Дрозденко поздравил жителей региона с Днем окончания Ленинградской битвы

Губернатор призвал вспомнить всех тех, кто защищал Ленинград.

Ровно 80 лет назад, 9 августа 1944 года, была завершена Ленинградская битва – наиболее домгое сражение в рамках Великой Отечественной войны. В эту значимую дату губернатор Александр Дрозденко выступил перед жителями 47-го региона.

Своим невероятным мужеством и героизмом ленинградцы и воины Красной Армии со всех уголков СССР, сражавшиеся на фронтах Ленинградской битвы, доказали, что вера и любовь к Родине всегда сильнее зла, и всегда побеждают зло. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Губернатор призвал вспомнить всех тех, кто защищал Ленинград, а также мирных граждан, отдавших свою жизнь во время блокады города на Неве и оккупации частично входивших в область территорий.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти нашли массовое захоронение узников концлагеря.

Фото: Правительство Ленобласти