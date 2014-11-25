В Ленобласти нашли массовое захоронение узников концлагеря

Представитель общественной организации "Помним всех поименно" Мирослав Селевонюк заявил, что в захоронении покоятся более двух тыс. красноармейцев. Однако, если подтвердится наличие еще двух рвов, количество может увеличиться до пяти тыс.

Поисковики обнаружили массовое захоронение советских солдат в районе деревни Котлы Кингисеппского района Ленобласти на территории бывшего нацистского концлагеря "Дулаг-101". Открытие произошло благодаря анализу аэрофотоснимков. Об этом 5 августа сообщает ТАСС.

Представитель общественной организации "Помним всех поименно" Мирослав Селевонюк заявил, что в захоронении покоятся более двух тыс. красноармейцев. Однако, если подтвердится наличие еще двух рвов, количество может увеличиться до пяти тыс. Это станет крупнейшей находкой на северо-западе в текущем году. Поисковики уже частично открыли один из рвов, чтобы продемонстрировать его содержимое.

Поисковики признают, что объем предстоящей работы слишком велик для одной организации, поэтому они рассчитывают на поддержку комитета по молодежной политике.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)