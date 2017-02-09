Бюллетени с УИКов 14-го округа Петербурга свезли в администрацию Калининского района

Пакеты с бюллетенями остаются ночевать в районной администрации.

В Петербурге продолжают подсчитывать голоса за кандидатов в депутаты. Активисты сообщили о том, что в округе №14 бюллетени доставили на хранение в администрацию Калининского района. Это вызвало подозрения у кандидатов.

По предварительным данным, в округе лидировал кандидат от КПРФ Алексей Зинчук. Второй в списке шла депутат VI созыва ЗакСа от "Единой России" Галина Назарова. К вечеру понедельника результаты до сих пор не объявили, и бюллетени из УИКов свезли в районную администрацию. Пр словам Зинчука, бюллетени решили на ночь оставить в администрации, чтобы затем перепроверить голоса. Есть вероятность, что их могут подменить.

На кадрах, опубликованных петербургским активистом Александром Виноградовым, пакеты с бюллетенями лежат на полу. Сам Зинчук также находится в здании администрации, его хотят выгнать оттуда вместе со своими соратниками. Таким образом, бюллетени окажутся без присмотра наблюдателей.

По состоянию на 20:00 20-го сентября, в городской парламент проходят шесть партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду", "Новые люди", "Яблоко" и ЛДПР.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как прошли три дня голосования в Петербурге.

Видео и фото: ВКонтакте / VinogradovLife