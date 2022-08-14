Подрядчики при реконструкции "Заневского парка" похитили более 1 млн рублей

Проводятся обыски в офисах организаций, а также по месту жительства предполагаемых подозреваемых с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия.

В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело о мошенничестве со стороны подрядчиков, занимавшихся реконструкцией "Заневского парка". Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по СПб.

По данным следствия, неустановленные лица из числа сотрудников подрядных организаций при выполнении работ по благоустройству и реконструкции "Заневского парка" совершили хищение бюджетных денежных средств на общую сумму более 1 млн рублей. Они внесли в акты выполненных работ заведомо ложные сведения. Парк реконструировался в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Фото: ВКонтакте/ Красногвардейский район Санкт-Петербурга

Следователями СК совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД проводятся обыски в офисах организаций, а также по месту жительства предполагаемых подозреваемых с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия.

В прошлом месяце в Петербурге полицейские задержали подозреваемых в продаже поддельных ОСАГО.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб