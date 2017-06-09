Подросток сломал нос во время прогулки с собакой на улице Карпинского

Собака резко потянула хозяина.

В Калининском районе 17-летний подросток сломал нос во время прогулки с собакой. Об этом стало известно Piter.tv.

Около часа ночи 24 августа к врачам обратился 17-летний юноша. У него диагностировали закрытый перелом костей носа со смещением отломков.

Со слов пострадавшего, он во дворе на улице Карпинского гулял с собакой, собака резко потянула его, он упал и ударился носом. После оказания помощи подростка отпустили домой.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)