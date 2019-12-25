Нетрезвый подросток разгромил паб на 5-й линии В. О.

Подросток устроил порогом в пабе на Васильевском острове в Петербурге. Его задержали, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Инцидент произошел ночью 13 марта в заведении на 5-й линии В. О. Отмечается, что 17-летний юноша вел себя неадекватно: он скандалил и ломал мебель. На место вызывали полицейских, парень был доставлен в отдел, а после – в больницу имени Н. Ф. Филатова с острым отравлением наркотическим веществом, в тяжелом состоянии.
Предварительно, подросток состоит на учете в полиции.
Ранее мы рассказывали о том, что жильцы хостела устроили погром в пекарне на Садовой улице.
Фото: Piter.TV
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