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Нетрезвый подросток разгромил паб на 5-й линии В. О.
Сегодня, 9:36
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Нетрезвый подросток разгромил паб на 5-й линии В. О.

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Юношу доставили в больницу имени Н. Ф. Филатова с острым отравлением наркотическим веществом.

Подросток устроил порогом в пабе на Васильевском острове в Петербурге. Его задержали, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел ночью 13 марта в заведении на 5-й линии В. О. Отмечается, что 17-летний юноша вел себя неадекватно: он скандалил и ломал мебель. На место вызывали полицейских, парень был доставлен в отдел, а после – в больницу имени Н. Ф. Филатова с острым отравлением наркотическим веществом, в тяжелом состоянии. 

Предварительно, подросток состоит на учете в полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что жильцы хостела устроили погром в пекарне на Садовой улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: васильевский остров, погром
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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