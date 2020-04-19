В Шушарах подросток пострадал из-за взорвавшегося баллона в автосервисе

Его поместили в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

В Пушкинском районе Петербурга подросток получил травмы от взорвавшегося баллона в автомастерской. Об этом пишет "Нева.Тудей".

В одну из детских городских больниц 18 сентября поступил 15-летний петербуржец с травмами головы, переломами, ссадинами и ушибами, в том числе – челюсти. Его поместили в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что подросток пострадал в одном из автосервисов в Шушарах 17 сентября. Во время опрессовки бака для прицепов высокого давления произошла разгерметизация, и баллон взорвался.

Детали случившегося уточняются, проводится проверка.

Ранее с крыльца школы на юге Петербурга госпитализировали 16-летнюю девочку в крови.

Фото: Piter.TV