В Шушарах подросток пострадал из-за взорвавшегося баллона в автосервисе

В Пушкинском районе Петербурга подросток получил травмы от взорвавшегося баллона в автомастерской. Об этом пишет "Нева.Тудей".
В одну из детских городских больниц 18 сентября поступил 15-летний петербуржец с травмами головы, переломами, ссадинами и ушибами, в том числе – челюсти. Его поместили в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.
Установлено, что подросток пострадал в одном из автосервисов в Шушарах 17 сентября. Во время опрессовки бака для прицепов высокого давления произошла разгерметизация, и баллон взорвался.
Детали случившегося уточняются, проводится проверка.
Ранее с крыльца школы на юге Петербурга госпитализировали 16-летнюю девочку в крови.
Фото: Piter.TV
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