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В Шушарах подросток пострадал из-за взорвавшегося баллона в автосервисе
Сегодня, 11:52
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В Шушарах подросток пострадал из-за взорвавшегося баллона в автосервисе

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Его поместили в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

В Пушкинском районе Петербурга подросток получил травмы от взорвавшегося баллона в автомастерской. Об этом пишет "Нева.Тудей"

В одну из детских городских больниц 18 сентября поступил 15-летний петербуржец с травмами головы, переломами, ссадинами и ушибами, в том числе – челюсти. Его поместили в реанимацию в состоянии средней степени тяжести. 

Установлено, что подросток пострадал в одном из автосервисов в Шушарах 17 сентября. Во время опрессовки бака для прицепов высокого давления произошла разгерметизация, и баллон взорвался. 

Детали случившегося уточняются, проводится проверка.

Ранее с крыльца школы на юге Петербурга госпитализировали 16-летнюю девочку в крови. 

Фото: Piter.TV 

Теги: автосервис, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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