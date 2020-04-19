С крыльца школы на юге Петербурга госпитализировали 16-летнюю девочку в крови

По предварительной информации, пострадавшая живет в полной семье и учится в 11 классе.

В среду, 18 сентября, в службу "112" поступил звонок от мужчины, который заметил раненую ученицу на крыльце школы на Алтайской улице в Московском районе Петербурга. Как стало известно Piter.TV, ее срочно госпитализировали.

16-летнюю девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По предварительной информации, пострадавшая живет в полной семье и учится в 11 классе. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере, так как у нее диагностирована депрессия.