  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С крыльца школы на юге Петербурга госпитализировали 16-летнюю девочку в крови
Сегодня, 10:04
1041
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

С крыльца школы на юге Петербурга госпитализировали 16-летнюю девочку в крови

0 0

По предварительной информации, пострадавшая живет в полной семье и учится в 11 классе.

В среду, 18 сентября, в службу "112" поступил звонок от мужчины, который заметил раненую ученицу на крыльце школы на Алтайской улице в Московском районе Петербурга. Как стало известно Piter.TV, ее срочно госпитализировали.

16-летнюю девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По предварительной информации, пострадавшая живет в полной семье и учится в 11 классе. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере, так как у нее диагностирована депрессия.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан мужчина, напавший на семиклассницу в лифте.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии