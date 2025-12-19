Подросток похитил 22 тыс. рублей с чужой банковской карты

Несовершеннолетние могут нести уголовную ответственность за кражу с 14-летнего возраста.

ГСУ СК РФ по Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств с банковского счёта. Ответственность понесёт 15-летний молодой человек, проживающий в Приморском районе, информирует пресс-служба ведомства.

Расследование установило, что несовершеннолетний незаконным путём завладел чужой банковской картой и воспользовался ею для совершения покупок посредством бесконтактной оплаты. Общая сумма ущерба составила более 22 тысяч рублей. Ведётся следствие, направленное на детальное выяснение обстоятельств преступления.

Несовершеннолетние могут нести уголовную ответственность за кражу с 14-летнего возраста. Подобные деяния караются штрафом, принудительными работами или заключением на срок до 6 лет.

Ранее мы сообщили о том, что жительницы Ленобласти использовали поддельные документы при проезде на железнодорожном транспорте.

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу