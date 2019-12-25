В Кингисеппе студент колледжа подозревается в изнасиловании десятиклассницы

В Кингисеппе несовершеннолетний студент колледжа изнасиловал десятиклассницу, с которой познакомился в соцсетях летом. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась мама 16-летней девочки. Она рассказала, что её дочь 8 октября в период с 12:00 до 14:00 находилась в гостях у 17-летнего юноши, с которым познакомилась с соцсетях в июне. Он, применив физическую силу, изнасиловал девушку.
Подозреваемый опрошен и отпущен под обязательство о явке. Проводится проверка.
Ранее в Кудрово мужчина домогался до 12-летней девочки.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все