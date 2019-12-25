В Кудрово мужчина домогался до 12-летней девочки

Педофила спугнули соседи. Прибывшие полицейские оперативно задержали подозреваемого.

В Кудрово мужчина неславянской внешности домогался до 12-летней девочки. Педофила спугнули соседи. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась женщина, которая увидела, как мужчина прижимал ребёнка к стене в арке дома и трогал её за интимные места. Еще одним свидетелем произошедшего стал мужчина, гулявший с собакой. Он рассказал, что неизвестный был в маске, и сразу убежал, когда девочка стала звать на помощь.

Прибывший наряд полиции задержал подозреваемого, им оказался 35-летний гражданин из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в Некрасовском саду.

Фото: Piter.tv