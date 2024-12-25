Подросток из Иваново скончался из-за приема наркотиков в Петербурге

Он употребил вещества в компании друга, к которому приехал в гости.

Двое несовершеннолетних уроженца Иваново решили попробовать наркотические вещества в доме на Белоостровской улице Санкт-Петербурга. Один из них умер, – сообщают в издании 78.ru.

Пострадавший приехал к товарищу в гости. Тот обосновался в Северной столице еще 3 года назад и с тех пор освоился с приобретением наркотиков. Парень купил их через онлайн-площадку в интернете. Употребить приобретенное подростки решили во время отъезда матери, хозяйки квартиры, в Иваново.

Наутро молодой человек, купивший вещества, обнаружил, что его друг умер. Он позвонил его маме, а та – обратилась в экстренные службы. Тело 16-летнего мальчика увезли в морг, где патологоанатомам предстоит выявить и установить причину гибели.

В полиции по факту данного происшествия возбудили уголовное дело по 109 статье УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Ранее мы рассказывали, что во время квартирного пожара в Невском районе пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV