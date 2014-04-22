Общий ущерб превысил 24 млн рублей.

Полиция Иванова выявила мошенничество в сфере ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, директор и учредитель теплоэнергетической компании вместе с их сообщником разработали схему мошенничества в сфере ЖКХ. Они заключали фиктивные договоры с подконтрольными организациями на поставку мазута.

Также сообщается, что компания получала бюджетные субсидии в результате искусственного завышения производственных затрат. В результате их действий население получало платежи с завышенными ценами за отопление и горячую воду. Общий ущерб превысил 24 млн рублей. По ходатайству следствия на имущество и счета фигурантов наложен арест на 38 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

Видео: УМВД по Ивановской области