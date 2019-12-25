16-летнему подростку сломали челюсть на проспекте Стачек

Полиция ищет записи с камер видеонаблюдения.

Прервать на некоторое время занятия бальными танцами придется 16-летнему петербуржцу, которого сильно избили неизвестные. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 22 июля в больницу поступил 16-летний подросток. Его госпитализировали с двухсторонним переломом нижней челюсти слева и сломанным зубом в отделение челюстно-лицевой хирургии.

По предварительным данным, вечером на проспекте Стачек подростка избили неизвестные. Юноша воспитывается в полной, благополучной семье. Полиция ищет записи с камер видеонаблюдения.

Также накануне юный петербургский баскетболист получил разрыв селезёнки в Тихвине.

Фото: Piter.tv