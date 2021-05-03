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Полиция Петербурга задержала подростков, которые баловались с пиротехникой у отделения МВД
Сегодня, 21:15
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Полиция Петербурга задержала подростков, которые баловались с пиротехникой у отделения МВД

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Хулиганов вычислили по видео в Telegram-канале.

Сотрудники МВД Петербурга задержали подростков, которые развлекались с пиротехникой вблизи отдела полиции в Невском районе. В их отношении было возбуждено уголовное дело по 213 статье УК РФ (Хулиганство). Об этом сообщили в пресс-службе МВД Северной столицы.

В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили телеграм-канал, в котором была размещена видеозапись, свидетельствующая о противоправных действиях молодых людей. Так, один из них осуществил залп из пиротехнического средства, целясь в здание отдела полиции в Невском районе, в то время как его товарищ фиксировал происходящее на камеру, сопровождая это комментариями.

МВД Санкт-Петербурга

Вскоре после этого сотрудники полиции установили личность подростков. Одним из хулиганов оказался 16-летний житель Колпино. За кадром стоял его 17-летний знакомый. Обоих задержали и доставили в следственные органы, где и было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что полицейские задержали двух похитительниц елки из парка Сосновка.

Фото: Piter.TV

Теги: 213 ук рф, невский район, подростки с пиротехникой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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