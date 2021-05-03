Полиция Петербурга задержала подростков, которые баловались с пиротехникой у отделения МВД

Хулиганов вычислили по видео в Telegram-канале.

Сотрудники МВД Петербурга задержали подростков, которые развлекались с пиротехникой вблизи отдела полиции в Невском районе. В их отношении было возбуждено уголовное дело по 213 статье УК РФ (Хулиганство). Об этом сообщили в пресс-службе МВД Северной столицы.

В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили телеграм-канал, в котором была размещена видеозапись, свидетельствующая о противоправных действиях молодых людей. Так, один из них осуществил залп из пиротехнического средства, целясь в здание отдела полиции в Невском районе, в то время как его товарищ фиксировал происходящее на камеру, сопровождая это комментариями. МВД Санкт-Петербурга

Вскоре после этого сотрудники полиции установили личность подростков. Одним из хулиганов оказался 16-летний житель Колпино. За кадром стоял его 17-летний знакомый. Обоих задержали и доставили в следственные органы, где и было возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV