Около станции "Проспект Большевиков" нашли двух подростков без сознания

В Невском районе Петербурга около станции метро "Проспект Большевиков" нашли двух подростков без сознания.
По информации АН "Оперативное прикрытие", обнаруженные – 17-летние братья-близнецы из Псковской области. Их заметили ночью 10 октября у дома по улице Коллонтай с признаками отравления опиоидами – производными морфина.
Подростки были госпитализированы в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова в тяжелом состоянии. Полицейские связались с 38-летней матерью ребят, и она заявила, что оба сына уехали в Петербург работать, а где они проживают – не знает.
Ранее в шестиклассника стреляли из пневматики в Сертолово.
Фото: Piter.TV
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