Около станции "Проспект Большевиков" нашли двух подростков без сознания

Обнаруженные – 17-летние братья-близнецы из Псковской области.

В Невском районе Петербурга около станции метро "Проспект Большевиков" нашли двух подростков без сознания.

По информации АН "Оперативное прикрытие", обнаруженные – 17-летние братья-близнецы из Псковской области. Их заметили ночью 10 октября у дома по улице Коллонтай с признаками отравления опиоидами – производными морфина.

Подростки были госпитализированы в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова в тяжелом состоянии. Полицейские связались с 38-летней матерью ребят, и она заявила, что оба сына уехали в Петербург работать, а где они проживают – не знает.

Ранее в шестиклассника стреляли из пневматики в Сертолово.

Фото: Piter.TV