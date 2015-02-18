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Около станции "Проспект Большевиков" нашли двух подростков без сознания
Сегодня, 10:24
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Около станции "Проспект Большевиков" нашли двух подростков без сознания

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Обнаруженные – 17-летние братья-близнецы из Псковской области.

В Невском районе Петербурга около станции метро "Проспект Большевиков" нашли двух подростков без сознания. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", обнаруженные – 17-летние братья-близнецы из Псковской области. Их заметили ночью 10 октября у дома по улице Коллонтай с признаками отравления опиоидами – производными морфина. 

Подростки были госпитализированы в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова в тяжелом состоянии. Полицейские связались с 38-летней матерью ребят, и она заявила, что оба сына уехали в Петербург работать, а где они проживают – не знает. 

Ранее в шестиклассника стреляли из пневматики в Сертолово. 

Фото: Piter.TV 

Теги: отравление у подростков, улица коллонтай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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