Подросткам выдали паспорта в парке 300-летия Петербурга

Сегодня каждый желающий может испытать себя, сдав нормы ГТО.

В честь Дня России в парке 300-летия Петербурга прошло молодежное патриотическое мероприятие. 18-ти подросткам паспорт граждан РФ вручил губернатор Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее пресс-служба администрации рассказывала, что паспорта вручат ребятам, которые имеют отличные успехи в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.

Акция "Мы граждане России" проходит по всей стране. Во время праздника Беглов пообщался с молодежью. Участники поискового движения представили предметы, найденные на полях сражений Великой Отечественной войны. Также проходит выставка современных образцов военной техники и средств связи.

Праздник в парке 300-летия будет до 16 часов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за COVID-19 власти Петербурга ввели новые требования к проведению культурных мероприятий.

Фото: Piter.TV